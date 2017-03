POL-BO: Herne / Tötungsdelikt in Herne - Wo ist Marcel Heße?

Wo ist Marcel Heße aus Herne? Bild-Infos Download

Herne (ots) - Wie bereits an dieser Stelle berichtet, kam es am 6. März gegen 20.30 Uhr zu einem tragischen Einsatz an der Fleithestraße in Herne.

Dort wurde im Kellerberiech eines Hauses der Leichnam eines 9-jährigen Jungen gefunden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde das Kind gewaltsam mit Messerstichen tödlich verletzt.

Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem dringend tatverdächtigen 19-jährigen Herner Marcel Heße, der wie folgt beschrieben wird:

- ca. 175 cm groß - sehr schlanke Statur - Brillenträger - kurze blonde Haare - vermutlich ist er mit einer Tarnhose und -weste bekleidet.

Marcel Heße soll wenige soziale Kontakte pflegen. Bisher ist er polizeilich nicht in Erscheinung getreten.

Aufgrund von Informationen aus dem sogenannten "Darknet" kann nicht ausgeschlossen werden, dass Marcel Heße gewaltbereit reagiert. Aus diesem Grunde bittet die Polizei im Falle seines Antreffens um äußerste Vorsicht und umgehende Benachrichtigung über den Polizeinotruf 110.

Die zuständige Mordkommission hat unter der Rufnummer 0234 / 909-4244 ein Telefon für Hinweise zur Tat oder zum Aufenthaltsort von Marcel Heße eingerichtet.

Original-Content von: Polizei Bochum