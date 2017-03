POL-BO: Einbrecher gelangen in Geldinstitut - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Noch bevor die durch den Wachdienst des Geldinstitutes alarmierten Polizisten eintrafen, waren noch nicht ermittelte Einbrecher schon wieder auf der Flucht.

Diese gelangten am 5. März, um kurz nach Mitternacht, in die Filiale an der Kohlenstraße 211/Essener Str. in Bochum. Dort brachen sie einen Schrank mit mehreren Wertfächern auf und entwendeten derzeitig noch nicht bekannte Beute. Die Durchsuchung mittels eines Diensthundes der Polizei führte nicht zum Ergreifen der Kriminellen. Geschädigte werden gebeten, sich direkt an die Sparkassen-Filiale oder an die ermittelnde Fachdienststelle zu wenden.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

