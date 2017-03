POL-BO: Mann durch Messerstich an der Gußstahlstraße verletzt - Kripo sucht Zeugen!

Bochum (ots) - Am frühen Sonntagmorgen des gestrigen 5. März ist es im Bochumer Rotlichtbezirk an der Gußstahlstraße 44 in Bochum zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei dem ein 31-jähriger Bochumer durch einen Messerstich schwer verletzt worden ist.

Gegen 7.15 Uhr befand sich der Bochumer an einem Spielautomaten in der dortigen Gaststätte. Diesen Automaten wollte ein weiterer Gast ebenfalls benutzen, der den 31-Jährigen daraufhin ansprach. Es folgte eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, die anschließend auf den jungen Mann einschlugen. Der attackierte Mann verließ mit einem Begleiter fluchtartig die Kneipe. Nach seinen Angaben soll er noch während der Verfolgung nach draußen, unmittelbar vor dem Eingangsbereich, einen Messerstich in den Rücken bekommen haben.

Ein alarmierter Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Lebensgefahr besteht nicht.

Angaben zu den Angreifern sowie deren Personenbeschreibungen stehen noch aus.

Die Bochumer Kripo sucht Zeugen, die an dieser Örtlichkeit, vorwiegend am Eingangsbereich zum Lokal, Hinweise auf den Vorfall geben können.

Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 31 unter der Rufnummer 0234/909-8110 oder außerhalb der Geschäftszeit bei der Kriminalwache unter -4441.

