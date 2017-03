POL-BO: Bochum / Scheiben eingeschlagen und diverse Spiegel abgetreten - 100 Autos in Bochum beschädigt!

Bochum (ots) - Am zurückliegenden Wochenende wurden in Raum Bochum 100 Pkw beschädigt.

74 dieser Kraftfahrzeuge stehen auf dem an der Freudenbergstraße 25 in Hamme gelegenen Firmengelände des dortigen Autohauses. Der Tatzeitraum lag zwischen dem 3. März (Freitag), 18.30 Uhr, und dem 4. März (Samstag), 08.20 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand bauten die Kriminellen in dieser Zeit eine Eingangstür des Zaunes aus und begaben sich auf das Gelände für den Gebrauchtwagenverkauf. Hier schlugen die Täter die Scheiben der 74 Pkw ein. Dabei handelt es sich um Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller. Ein Wagen wurde zudem zerkratzt.

Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden bei ca. 60.000 Euro.

Das ermittelnde Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-8110 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

In der Nacht auf den 5. März (Sonntag) wurden in den Stadtteilen Dahlhausen und Linden darüber hinaus insgesamt 26 Pkw beschädigt.

Die Autos, an denen die Scheiben eingeschlagen bzw. die Außenspiegel abgetreten worden sind, standen an den Straßen "Dahlhauser Höhe", "Brannenweg", "Halfmannswiese", "Am Sattelgut", Heinrich-Kämpchen-Straße sowie "Auf dem Pfade".

Der Tatzeitraum lag zwischen 03.30 und 03.45 Uhr. Eine Zeugin beobachte zu diesem Zeitpunkt an der Straße "Dahlhauser Höhe" drei Jugendliche, die dunkel gekleidet waren.

Das Wattenscheider Regionalkommissariat (KK 34) hat in diesen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/ 909-8405 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell