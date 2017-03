POL-BO: Schlanker Mann mit Kopfbedeckung versucht, in Kiosk einzubrechen - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag, 4. März, um 2.45 Uhr versucht, in ein Kiosk an der Straße "Am Gartenkamp 26" in Bochum-Riemke einzubrechen. Als ihn ein Nachbar dabei bemerkte und ansprach, flüchtete der Einbrecher in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Wer hat einen schlanken Mann, zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, mit dunkler Kleidung und Kopfbedeckung gesehen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 31 unter der Rufnummer 0234 909 8110 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441) entgegen.

