POL-BO: Hinterlistiger Überfall auf 67-jährige Frau mit Hund - Polizei sucht Zeugen!

Bochum / Wattenscheid (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (5. März, 1 Uhr) ist es in einer Grünanlage "Am Sattelgut" / "Am Hedtberg" zu einem hinterlistigen Überfall auf eine 67-jährige Bochumerin gekommen, die zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Hund dort "Gassi" gegangen ist.

Auf einem Spazierweg, hinter dem USB-Wertstoffhof, hörte die Frau hinter sich Geräusche. Als sie sich umdrehte, bekam sie unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht. In diesem Augenblick kam ihr Hund zurückgerannt - sie musste ihren Vierbeiner am Halsband festhalten, damit er die Angreifer nicht anfiel. Die unbekannten Männer traten schnellen Schrittes ihre Flucht an und rannten in Richtung Dahlhausen davon.

Die leicht verletzte Bochumerin machte sich auf den Heimweg und stellte erst am Morgen den Verlust einer Medikamentenverpackung sowie ihrer Brille aus ihrer Jackentasche fest.

Die beiden Täter konnte die Bochumerin wie folgt beschreiben: circa 175 cm groß, etwa 20 Jahre alt, heller Teint, trugen schwarze Kapuzenpullover ohne Aufdruck.

Das Wattenscheider Regionalkommissariat (KK 34) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 02327/963-8405 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- sowie Zeugenhinweise.

