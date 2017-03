POL-BO: Geldkassette aus Gaststätte in Herne gestohlen

Herne (ots) - Am Sonntagmorgen, 5. März, sind bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte am Rhein-Herne-Kanal an der Bahnhofstraße 287 im Herner Stadtteil Bakau-Ost eingebrochen. Die Kriminellen hebelten dazu zwischen 1 Uhr und 8.30 Uhr ein Kellerfenster an der Rückseite des Gebäudes, eine Kellertür sowie eine Eingangstür in die Gaststätte auf. Aus dem Gastraum selbst entwendeten sie eine Geldkassette vom Tresen.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 0234 909 8510 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell