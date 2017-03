POL-BO: Herne/Gelsenkirchen / Plötzlich die Beifahrertür geöffnet! - Fahrradfahrerin (58) nach Sturz ins Krankenhaus

Herne (ots) - In den Morgenstunden des 3. März wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der Berliner Straße in Wanne gerufen.

Gegen 07.40 Uhr an diesem Freitag war ein Autofahrer dort in Richtung Dorstener Straße unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle "Scharpwinkelring" kam es zu einem Rückstau, worauf sich der Beifahrer (16) entschloss, aus dem Pkw auszusteigen. Beim Öffnen der Tür übersah der Herner nach bisherigem Ermittlungsstand dabei eine Fahrradfahrerin (58), die auf dem dortigen Radweg unterwegs war. Die Gelsenkirchenerin fuhr gegen die geöffnete Beifahrertür und stürzte dann zu Boden.

Eine zufällig an der Unfallstelle vorbeikommende Krankenschwester kümmerte sich sofort um die u.a. im Gesicht verletzte 58-Jährige. Anschließend brachte eine Rettungswagenbesatzung die Frau in ein örtliches Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell