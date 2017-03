POL-BO: Drei Einbrüche in Bochum

Bochum (ots) - Am Donnerstag, 2. März, wurden in Bochum drei Einbrüche festgestellt:

Unbekannte Täter haben am Donnerstag zwischen 16.50 und 18.50 Uhr ein Fenster zu einem Abstellraum eines Einfamilienhauses an der Alten Markstraße in Bochum-Querenburg aufgehebelt und die Räume durchsucht.

Zu weiteren Einbrüchen kam es in Wohnungen an der Straße "Dahlieneck" in Langendreer (2. März, 9 bis 15.45 Uhr) sowie an der Yorckstraße in Wiemelhausen (25. Februar, 13 Uhr, bis 2. März, 19.25 Uhr). In allen Fällen können derzeit noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden.

Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu den oben genannten Fällen geben kann, meldet sich unter der Rufnummer 0234 909 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell