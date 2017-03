POL-BO: Schmuck aus Wittener Wohnung gestohlen

Witten (ots) - Mit erbeutetem Schmuck sind bislang unbekannte Täter am gestrigen Donnerstag, 2. März, zwischen 15.30 und 21.15 Uhr aus einer Wohnung an der Straße "Kleff" in Witten-Heven geflüchtet. Die Einbrecher hatten dazu eine Balkontür eines Hauses aufgehebelt und die Räume durchsucht.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Einbruchs. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte beim Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK 13) unter der Rufnummer 0234 909 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

