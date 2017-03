POL-BO: Bargeld und Schmuck gestohlen: Zeugen in Wanne-Eickel gesucht!

Herne (ots) - Über eine eingeworfene Terrassentür haben sich Einbrecher am gestrigen Donnerstag, 2. März, zwischen 7.55 Uhr und 12.50 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Mühlenstraße in Wanne-Eickel verschafft. Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck.

Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK13) sucht nun nach Zeugen. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 0234 909 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell