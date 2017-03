POL-BO: Bauarbeiter stört mögliche Einbrecher in Wattenscheid

Wattenscheid (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge hat am gestrigen Donnerstag, 2. März, gegen 14 Uhr ein mögliches Einbrecherpaar in Wattenscheid gestört. Die beiden verdächtigen Personen hatten versucht, ein Terrassenfenster eines Einfamilienhauses an der Schreberstraße aufzuhebeln. Ein Bauarbeiter hatte die Situation beobachtet und die beiden Täter mit lautem Schreien vertrieben. Das Paar flüchtete in Richtung Heidestraße oder in Richtung einer nahegelegenen Schule an der Graf-Adolf-Straße.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Der südländisch aussehende Mann ist zwischen 20 und 22 Jahren alt, hat dunkle kurze Haare und wird als dünn beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine dunkelblaue Winterjacke, eine blaue Jeanshose und vermutlich blaue Turnschuhe. Seine Begleiterin ist zwischen 18 und 20 Jahren alt, hat eine schlanke Figur und lange, schwarze Haare. Diese trug sie zur Tatzeit offen. Außerdem war sie mit einer schwarzen Jacke bekleidet.

Wer das Paar gesehen hat bzw. Hinweise geben kann, meldet sich beim Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte unter der Rufnummer 0234 909 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell