POL-BO: Herne / Gaststätten-Einbrecher brechen Tat ab - Zeugen gesucht!

Herne (ots) - Nach dem Funkspruch "Täter vor Ort" machten sich Polizeibeamte der Wache Wanne-Eickel in der Nacht auf den heutigen 3. März sofort auf den Weg zu der Gaststätte an der Hauptstraße 235 in Wanne.

Eine Zeugin hatte dort gegen 03.20 Uhr zwei Männer beobachtet, die sich an der Eingangstür des Lokals zu schaffen machten. Als die Einbrecher die Frau erkannten, brachen sie ihr kriminelles Tun ab und flüchteten zu Fuß in Richtung Overhofstraße.

Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief leider erfolglos.

Die Täter sind ca. 170 cm groß, waren dunkel gekleidet und trugen Kopfbedeckungen.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 02323 / 950-8510 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

