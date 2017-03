POL-BO: Wie dreist: Dieb legt Auto lahm und flüchtet mit Bargeld vom Kurt-Schuhmacher-Platz

Bochum (ots) - Die Polizei Bochum sucht dringend Zeugen, die ein Diebstahlsdelikt am Mittwochnachmittag, 1. März, im Bereich des Kurt-Schuhmacher-Platzes in Bochum beobachtet haben. Ein unbekannter Mann hat dort im Parkplatzbereich, um 13.15 Uhr, einem 67-jährigen Hattinger seine Jacke mit einer größeren Bargeldsumme aus dessen offenem Pkw gestohlen.

Der Hattinger hatte zuvor in einer nahegelegenen Bank Bargeld abgehoben. Als er nach seiner Rückkehr mit seinem Fahrzeug ausparken wollte, stellte er fest, dass aus dem rechten hinteren Autoreifen Luft entwich - in diesen hatte sich ein Nagel gebohrt. Während des Reifenwechsels entwendete der Täter aus dem Auto die Jacke. Anschließend entfernte er sich in Richtung Innenstadt. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Nagel gezielt in Vorbereitung auf den Diebstahl abgelegt wurde.

Der Geschädigte und ein Bekannter bemerkten den Diebstahl und nahmen sofort die Verfolgung auf - mit Erfolg: Sie entrissen dem Täter auf der Flucht die gestohlene Jacke. Leider konnte der Dieb weiter in Richtung Bochumer Innenstadt flüchten.

Die Polizei fragt nun: "Wer kann Angaben zu dem Dieb machen? Der südländisch aussehende Mann ist um die 40 Jahre alt, etwa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß, stämmig und hatte kurze, dunkle Haare. Während der Tatausführung war er bekleidet mit einem beigefarbenen Pullover, einer blauen Jeanshose und einer dunkelbraunen Jacke. Darüber hinaus trug er eine Brille und eine Mütze."

Das KK31 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugen- bzw. Täterhinweise unter der Rufnummer 0234 909 8126 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell