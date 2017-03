POL-BO: Rettungssanitäter bei Verkehrsunfall in Bochum-Weitmar leicht verletzt

Bochum (ots) - Ein Rettungssanitäter ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 1. März, auf der Straße "An der Holtbrügge" in Bochum-Weitmar leicht verletzt worden. Der 26-jährige Wittener hatte um 15.40 Uhr mit dem Rettungswagen am rechten Fahrbandrand der Straße "An der Holtbrügge" in Fahrtrichtung Wasserstraße geparkt. Er stand - mit einem Defibrillator in der Hand - an der linken Fahrzeugseite, um das Gerät nach einem Einsatz im Wagen zu verstauen.

Eine 50-jährige Bochumerin übersah mit ihrem Skoda Roomster den auf der Straße stehenden Mann. Als sie an ihm vorbeifuhr, "knallte" ihr rechter Außenspiegel gegen den Defibrillator. Das Gerät stieß mit Wucht gegen die Hüfte des Sanitäters, der sich dadurch leicht verletzte. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der 26-Jährige konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen.

