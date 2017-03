POL-BO: Herne / Stark alkoholisierter Herner randaliert in der "Tafel"

Herne (ots) - Am gestrigen 1. März wurde die Polizei zu der an der Buschkampstraße in Herne gelegenen "Tafel" gerufen. Warum? Ein stark alkoholisierter Mann (55) hatte in der Einrichtung lautstark randaliert.

Trotz mehrfacher polizeilicher Aufforderung weigerte sich der uneinsichtige Herner, die Örtlichkeit zu verlassen. Daraufhin brachten die Beamten den aggressiven 56-Jährigen in das Polizeigewahrsam.

In der Zelle stürzte der Mann, wodurch er sich eine Platzwunde zuzog. Daraufhin wurde der Herner zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo er zur Beobachtung verblieb.

