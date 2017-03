POL-BO: Handtaschenraub in Horsthausen - Zeugen gesucht!

Herne (ots) - Eine Frau (40) wurde am gestrigen 1.März Opfer eines Raubes.

Die Hernerin befand sich gegen 11.25 Uhr rückseitig eines Mehrfamilienhauses an der Zietenstraße in Herne-Horsthausen und wollte in ein Auto steigen.

Als sie eine Bewegung bemerkte und sich umdrehte, sah sie sich einem Straßenräuber gegenüber. Dieser zeigte mit den Worten "Gib her" auf ihre schwarze Damenhandtasche eines hochwertigen Labels und bedrohte die 40-Jährige massiv mit einem Messer.

Als die verängstigte Frau die Tasche mitsamt Bargeld endlich losließ, rannte der noch Unbekannte mit seiner Beute über die Zietenstraße in Richtung Horsthauser Straße davon.

Die Frau beschreibt den Mann als ungefähr 180 cm großen Syrer oder Libanesen. Er hat kurze, schwarze Haare, trug einen Dreitagebart und war mit einer schwarzen Jacke sowie einer dunklen Hose (braun oder schwarz) bekleidet.

Polizisten fahndeten nach dem Kriminellen, trafen den Räuber aber nicht mehr an.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummer 02323/950-8510 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

