POL-BO: Schamverletzer in Bochum-Weitmar - Wer hat den Mann gesehen?

Bochum (ots) - Ein noch nicht ermittelter Mann hat sich am 2. März in Bochum-Weitmar in schamverletzender Weise gezeigt.

Eine 40-jährige Bochumerin befand sich gegen Mitternacht in Höhe der Hattinger Straße 218. Auf der gegenüber liegenden Straßenseite bemerkte sie einen Fremden, der die Bochumerin anschaute und dabei sexuelle Handlungen an sich vornahm. Kurz darauf entfernte sich der Schamverletzer in Richtung Kohlenstraße. Der 180 bis 185 cm große Mann mit sportlicher Statur war dunkel bekleidet und trug eine ebenfalls dunkle Strickmütze. Die Polizisten trafen in Nahbereich niemanden mehr an.

Das Bochumer Fachkommissariat für Sexualdelikte (KK 12) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-4120 (-4441 außerhalb der Bürozeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell