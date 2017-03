POL-BO: Paket aus Zustellfahrzeug entwendet: Wer kennt den Mann mit dem kleinen braunen Hund?

Bochum (ots) - In der Mittagszeit des gestrigen 28. Februars lieferte eine Mitarbeiterin eines Paketversandes mit ihrem Sprinter Pakete in Bochum-Langendreer aus.

Gegen 12 Uhr sprach ein bisher unbekannter Mann die Frau am Birkhuhnweg 7 an. In dessen Gesprächsverlauf nahm er ein Paket aus dem Fahrzeug. Die Versandangestellte versuchte noch, das Päckchen festzuhalten, doch in diesem Moment bekam sie einen Schlag auf ihre Hand. Anschließend rannte der Kriminelle in unbekannte Richtung davon.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben: Anfang 20, circa 170 cm groß, schlank, Glatze, augenscheinlich Deutscher, trug eine schwarze Jacke sowie ein schwarze Hose. Auffällig ist ein kleiner brauner Hund mit einem roten Tuch, den er im Arm hielt.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: "Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zu dem Mann mit dem kleinen Hund machen?". Hinweise werden unter der Rufnummer 0234/909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen genommen.

