POL-BO: Mehrere Getränkekisten zwischen Wohnhäusern gefunden - Kripo sucht Eigentümer!

Bochum / Wattenscheid (ots) - In einem Grünbereich zwischen der Lohackerstraße und der Vivaldistraße in Wattenscheid-Westenfeld entdeckte eine Anwohnerin am gestrigen 28. Februar, gegen 15.30 Uhr, mehrere gefüllte Getränkekästen.

Die sechs Kisten mit alkoholfreiem Inhalt standen zwischen den Wohnhäusern versteckt. Dass die Getränke aus einem Diebstahl stammen, kann zurzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Wattenscheider Kripo sucht nun den Eigentümer der Getränke. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter den Rufnummern 02327/963-8405 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell