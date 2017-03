POL-BO: Kripo sucht Zeugen: Jugendlicher mit Flasche attackiert!

Bochum / Wattenscheid (ots) - Am Rosenmontagabend (27. Februar), gegen 20.15 Uhr, wurde ein Jugendlicher (15) von bisher unbekannten Personen auf offener Straße in Wattenscheid attackiert. Der 15-Jährige befand sich zu Fuß auf der Swidbertstraße, nahe der Postgasse, als er von hinten grundlos angegriffen wurde. Bei der Attacke bekam der Wattenscheider eine Glasflasche auf den Hinterkopf, die dabei zu Bruch ging. Anschließend flüchteten die zwei bis drei unbekannten Personen wortlos in unbekannte Richtung. Beute machten die skrupellosen Täter nicht.

Ein Rettungswagen brachte den am Kopf verletzten Schüler in ein Krankenhaus, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Eine Täterbeschreibung gibt es bisher nicht.

Die Kripo-Ermittler fragen daher: "Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zu den Tätern machen?".

Hinweise nimmt das Wattenscheider Regionalkommissariat 34 unter den Rufnummern 02327/963-8405 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache unter 0234/909-4441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell