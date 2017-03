POL-BO: Möglichen Einbrechern im Treppenhaus begegnet: Zeugen gesucht!

Herne (ots) - Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Goebenstraße im Herner Stadtteil Bakau-Ost hat am Dienstag, 28. Februar (11 bis 11.30 Uhr), einen Einbruch in seiner Wohnung festgestellt. Die Tür war aufgehebelt und es fehlte Bargeld. Zuvor hatte er im Treppenhaus ein ihm unbekanntes Paar gesehen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben oder Angaben zu dem unbekannten Paar machen können. Die möglichen Täter sind zwischen 20 und 25 Jahre alt. Der Mann ist etwa 1,85 Meter groß, schlank mit schmalem Gesicht und trägt seine schwarzen Haare an den Seiten rasiert und am Oberkopf etwas länger. Die junge Frau ist etwa 1,70 Meter groß, etwas korpulent, hat schwarze Haare - zur Tatzeit zu einem Dutt gebunden. Beide waren schwarz gekleidet.

Zu einem weiteren Einbruch kam es ebenfalls am Dienstag zwischen 7.30 und 21.30 Uhr in einer Wohnung an der Unser-Fritz-Straße in Wanne (Unser Fritz/Crange). Kriminelle haben Schmuck gestohlen.

Wer Hinweise zu den beiden Fällen geben kann, meldet sich beim Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK13) unter der Rufnummer 0234 909 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell