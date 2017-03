POL-BO: Einbrecher stehlen Bargeld aus zwei Bochumer Wohnungen

Bochum (ots) - Am Dienstag, 28. Februar, kam es in Bochum zu zwei Einbrüchen:

Zwischen 10.30 und 21 Uhr sind unbekannte Täter über eine aufgehebelte Balkontür in eine Wohnung an der Straße "Zunftwiese" in Bochum-Hiltrop eingebrochen und haben Bargeld gestohlen.

Ebenfalls Bargeld fehlt aus einer Wohnung an der Brantropstraße im Bochumer Stadtteil Weitmar. Die Einbrecher hatten das Balkonfenster aufgehebelt und die Räume durchsucht.

Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK13) hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 0234 909 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell