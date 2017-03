POL-BO: Schmuck aus Wohnung in Witten gestohlen

Witten (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag, 28. Februar, zwischen 9.20 und 19.50 Uhr ein Küchenfenster einer Wohnung am Marktweg in Witten-Annen aufgehebelt. Die Einbrecher entwendeten Schmuck.

Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK 13) sucht nun nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, meldet sich unter der Rufnummer 0234 909 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell