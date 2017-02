POL-BO: Zwei sexuelle Belästigungen im Raum Bochum - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Am Freitag, 24. Februar hat nach Angaben einer Schülerin (14) ein unbekannter Mann zwischen 14.15 und 14.30 Uhr die Jugendliche im Bereich der U-Bahnhaltestelle Zeche Constantin in Bochum-Hofstede unsittlich berührt. Als sie laut zu schreien beginnt, flüchtet der Täter in unbekannte Richtung. Der Mann ist circa 30 Jahre alt, hat eine stabile Figur, hellblonde sowie rote Haare, einen blond/roten Dreitagebart (fast Vollbart), trug schwarze Kleidung und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Auch am Sonntag, 26. Februar, wurde eine junge Frau (18) in Bochum-Riemke sexuell belästigt. Sie wurde an der Zillertalstraße um 6.25 Uhr von einem unbekannten Mann "begrapscht". Der Mann ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine normale Statur, kurze, dunkle Haare und sieht südländisch aus. Sein Alter wird auf Mitte 20 bis Anfang 30 geschätzt. Zur Tatzeit war er mit einer Jeans und einem grauen Kapuzenpullover bekleidet.

Wer Hinweise zu den oben genannten Taten geben kann, meldet sich beim Fachkommissariat für Sexualdelikte (KK12) unter der Rufnummer 0234 909 4120 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell