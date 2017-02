POL-BO: Einbrüche in Tagespflegeeinrichtung, Vereinsheim, Büros sowie Sportanlage - Zeugen gesucht!

Herne (ots) - Zwischen dem 25. (14.30 Uhr) und dem 27. Februar (7.30 Uhr) ist es in einer Tagespflegeeinrichtung für Senioren an der Dorstener Straße 191 in Herne-Holsterhausen zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte warfen mit einem Stein ein Fenster ein und gelangten auf diese Weise in die Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten sie die Büroräume und entfernten sich mit einer Geldkassette (Inhalt: Bargeld) in unbekannte Richtung.

Darüber hinaus ereignete sich am 26. Februar ein Einbruch in ein Vereinsheim an der Bielefelder Straße 114 in Holsterhausen. Unbekannte hebelten, zwischen 1 und 9.20 Uhr, ein Fenster heraus und stiegen ein. Von der Wand rissen die Täter einen Sparkasten ab. Mit dem darin befindlichen Geld sowie mit dem Wechselgeld, welches sich in einer Kasse hinter der Theke befand, flüchteten die Kriminellen unerkannt.

Ferner kam es an der Dorstener Straße 231, nahe der Kreuzung Bielefelder Straße, zu mehreren Büroeinbrüchen. Im Zeitraum vom 25. (10 Uhr) auf den 26. Februar (8.35 Uhr) warfen Einbrecher zunächst eine Scheibe ein und entriegelten anschließend das Fenster. In dem Gebäude durchsuchten die Täter mehrere Büroräume und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen ein Handy.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich auf einem Firmengelände im Stadtteil Horsthausen. An der Straße "Friedrich der Große" 12 drangen Täter in sechs Container ein, die als Büroräume genutzt werden. Die Kriminellen durchsuchten die Räume und entwendeten nach bisherigen Angaben ein Laptop samt Stromkabel sowie eine Geldbörse mit Bargeld.

Zudem kam es in der Nacht des gestrigen 27. Februars, gegen 3.25 Uhr, zu einem Einbruch in die Sportanlage "Am Revierpark" in Sodingen. Zunächst gelangten die Kriminellen über ein Vordach in das Innere der Eissporthalle. Von dort öffneten die Täter gewaltsam die Zugangstüren zu einem Cafe, einer Gaststätte sowie einem Imbiss und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenstände. Bei den Aufbrüchen entstand erheblicher Sachschaden. Nach bisherigen Feststellungen wurde ein Sparkasten sowie Bargeld entwendet.

Das Herner Regionalkommissariat (KK 35) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 02323/950-8510 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell