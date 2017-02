POL-BO: Einbrecher in Wattenscheid unterwegs

Bochum (ots) - Gleich mehrfach haben Einbrecher am 27. Februar in Wattenscheid zugeschlagen. Am Watermanns Weg drangen die Kriminellen zwischen 16 und 21.25 Uhr in ein Wohnhaus ein. Hierzu hebelten sie gewaltsam eine Tür auf. Sie entwendeten ein Tablet und entfernten sich unerkannt. Gleich zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus an der Lohackerstraße war Ziel von Einbrechern. Zwischen 15.15 und 18.40 Uhr brachen Sie die Tür an einer Wohnung auf und entwendeten ein Tablet. Beim Versuch die zweite Wohnung gewaltsam zu öffnen scheiterten sie und flüchteten. Das Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 - 4135 um Zeugenhinweise.

