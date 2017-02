POL-BO: Einbrüche in Herne Crange und Wanne-Süd

Herne (ots) - Zwei Einbrüche verzeichnete die Polizei am gestrigen 27. Februar auf Herner Stadtgebiet. In Crange brachen unbekannte Kriminelle in eine Wohnung an der Emscher Straße ein. Gegen 10.30 Uhr hebelten sie eine Wohnungseingangstür in einem Mehrfamilienhaus auf und verschafften sich so Zutritt. Zur Beute liegen bislang keine Informationen vor. In Wanne-Süd warfen Einbrecher eine Fensterscheibe an einem Reihenhaus ein. So konnten sie sich gegen 19 Uhr Zugang zum Objekt an der Lehrlingsstraße verschaffen. Hier entwendeten die Ganoven ein iPhone, zwei iPads und Bargeld. Das Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 - 4135 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell