POL-BO: Einbruch an der Gartenstraße

Witten (ots) - Einen Einbruch an der Gartenstraße in Witten verzeichnete die Kripo am 27. Februar. Zwischen 13 und 16.30 Uhr drangen unbekannte Kriminelle dort in ein Mehrfamilienhaus ein. Hier brachen sie die Tür einer Wohnung auf und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Das Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 - 4135 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell