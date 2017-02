POL-BO: Mit Pistole Tankstelle betreten: Drei Männer flüchten unverrichteter Dinge

Herne (ots) - Drei unbekannte Männer hatten am Montag, 27. Februar, um 21.53 Uhr versucht, eine Tankstelle an der Schlachthofstraße 37 in Wanne-Eickel auszurauben. Während einer der Männer an der Tür Schmiere stand, betraten die anderen beiden mit einer Pistole die Tankstelle. Dann allerdings machten sie aus bisher nicht bekannten Gründen kehrt und flüchteten unverrichteter Dinge in unbekannte Richtung.

Das Trio wird folgendermaßen beschrieben: Einer der Täter war mit einer roten Kapuzenjacke, einer schwarzen Jogginghose und schwarz-weißen Adidas-Sneaker mit weißer Sohle bekleidet. Der Zweite trug eine schwarze Kapuzenjacke mit weißen Bündchen im Hüftbereich und einer weißen Kordel an der Kapuze sowie eine schwarze Hose und dunkle Schuhe. Der dritte Täter - er hielt die Pistole in der Hand - war schwarz gekleidet und trug ebenfalls einen Kapuzenpullover.

Die Polizei Bochum fragt nun: Wer hat am Montag zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich der Tankstelle gesehen? Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0234-909 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell