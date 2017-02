POL-BO: Frau (38) wird in Herne ihr Rucksack geraubt - Polizei fahndet nach den Tätern

Herne (ots) - Am Sonntagabend (26.2.) bedrohen zwei Männer eine 38-jährige Hernerin mit einem Messer. Sie fordern die Herausgabe ihres Rucksacks - Laptop und Mobiltelefon wurden u. a. geraubt.

Gegen 17.45 Uhr begab sich die 38-jährige Hernerin zu ihrem Auto, welches an der Heinitzstraße/Friedrich-Brockhoff-Straße parkte. Sie hatte soeben die Tür aufgeschlossen, als zwei Männer hinter ihr auftauchten. In gebrochenen Deutsch forderte einer der Männer die Herausgabe des Rucksacks. Als die Frau sich anfangs weigerte, zog einer der Männer ein Messer und wiederholte die Forderung. Anschließend flüchteten die beiden Räuber mit der Beute, einem pinkfarbenen Rucksack der Marke "Reebok", über die Heinitzstraße in den dortigen Sackgassenbereich. Die Überfallene begab sich im Anschluss zur Polizeiwache und erstattete dort Anzeige.

Die beiden Räuber werden folgendermaßen beschrieben: 1. Person

- männlich - ca. 20 Jahre alt - sehr schlanke Statur - schwarze Hautfarbe - schwarze kurze Haare - rote Baseballmütze - sprach sehr schlechtes, gebrochenes Deutsch

2. Person

- männlich - ca. 20 Jahre - sehr schlanke Statur - schwarze Hautfarbe - schwarze Afrohaare - zu einem eckigen, hochstehendem "Kasten" frisiert - bekleidet mit roten Turnschuhen

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummer 02323/950-8510 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell