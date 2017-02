POL-BO: Bargeld und Münzen aus Bochumer Wohnungen gestohlen

Bochum (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zweier Einbrüche am Donnerstag, 23. Februar, auf Bochumer Stadtgebiet.

Zwischen 9.45 und 20.29 Uhr sind unbekannte Täter in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Wohlfahrtstraße im Stadtteil Weitmar eingebrochen. Ihre Beute: Münzen.

Am selben Tag hebelten Kriminelle zwischen 16.45 und 20.50 Uhr eine Balkontür einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Laerfeldstraße in Bochum-Laer auf. Sie flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Wer hat zu den oben genannten Fällen etwas beobachtet? Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK 13) bittet um Hinweise an 0234 909 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell