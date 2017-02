POL-BO: Zwei Einbrüche in Herne - Zeugen gesucht

Herne (ots) - Am Donnerstag, 23. Februar, sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Yorckstraße in Horsthausen eingebrochen. Zwischen 6.35 und 15.55 Uhr hebelten die Kriminellen eine Wohnungstür in der obersten Etage des Hauses auf und durchsuchten alle Räume. Ihre Beute: Bargeld.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am selben Tag zwischen 10.45 und 13.45 Uhr in Wanne-Süd. Einbrecher schlugen ein Fenster einer Wohnung am Veilchenweg ein und durchsuchten die Räume. Zur Tatbeute können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise geben? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 0234 909 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell