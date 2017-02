POL-BO: Einbrecher dringen über Wintergarten ins Haus ein!

Wattenscheid (ots) - Am Nachmittag des gestrigen 21. Februar ist es an der Hesternstraße in Eppendorf zu einem Wohnungseinbruch gekommen.

Kriminelle warfen, gegen 15.30 Uhr, eine Glasscheibe eines Wintergartens ein und gelangten auf diese Weise in die Räumlichkeiten des Einfamilienhauses. Der Hausbewohner wurde durch den Lärm aufmerksam, sah sofort nach und entdeckte zwei Einbrecher. Einer der Kriminellen stand noch draußen auf der Terrasse. Mit Schmuck flüchteten die Täter beim Erblicken des Hausbesitzers in unbekannte Richtung. Die Beiden können nicht weiter beschrieben werden. Weitere Angaben zum Diebesgut stehen noch aus.

Das Bochumer Einbruchskommissariat (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

