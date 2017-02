POL-BO: Wohnungseinbruch an der Baarestraße - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Noch nicht ermittelte Täter hebelten zwischen dem 21. Februar (16.30 Uhr) und dem 22. Februar (00.25 Uhr) an der Baarestraße in Bochum-Stahlhausen ein Fenster auf. Anschließend stiegen die Kriminellen in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und durchsuchten die Zimmer. Die Einbrecher flüchteten mit vier Armbanduhren und weiterem Schmuck in unbekannte Richtung.

Das Bochumer Einbruchskommissariat (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell