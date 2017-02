POL-BO: Einbruch in Restaurant am Sodinger Ostbach - Zeugen gesucht!

Herne (ots) - Noch Unbekannte brachen in der Nacht vom 20. zum 21. Februar in ein Restaurant in Herne-Sodingen ein.

Dort verschafften sich die Einbrecher durch Aufhebeln eines Fensters, in der Zeit zwischen 23.15 bis 12.10 Uhr, Zugang in die Räumlichkeiten.

Sie durchsuchten Schränke, Schubladen sowie Behältnisse nach verwertbarem Diebesgut.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde etwas Bargeld, tiefgekühlte Lebensmittel sowie eine fest installierte Kaffeemaschine des Gastronomiebetriebes entwendet.

Wer hat an der Sodinger Straße 11, am nahen Hölkeskampring oder auch auf dem Besucherparkplatz des Restaurants verdächtige Personen beobachtet?

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummer 02323/950-8510 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell