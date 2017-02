POL-BO: Neunjährige am Strünkede-Park angefahren - neue Erkenntnisse

Herne (ots) - Wie bereits am zurückliegenden Montag berichtet, wurde auf einem Fußgängerüberweg am Herner Schloss-Strünkede-Park ein neunjähriges Mädchen angefahren. Ein Autofahrer oder eine Autofahrerin entfernte sich nach dem Unfall am 19. Februar (14.30 Uhr) auf der Bahnhofstraße in Richtung Recklinghausen.

Nun gibt es neue Erkenntnisse zum flüchtigen Fahrzeug:

Gesucht wird ein goldfarbenes oder braunes Auto, möglicherweise handelt es sich um einen VW. Fest steht nun auch, dass dieses Auto zuvor auf dem Parkplatz am "Schollbrockhaus" (Karl-Brand-Weg) stand und von dort aus losgefahren ist. Wer kann weitere Angaben machen?

Weitere Hinweise bitte an das Bochumer Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0234/909-5206 um Hinweise von Zeugen.

