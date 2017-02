POL-BO: Versuchter Praxiseinbruch - Wer hat in der Umgebung Ruhrstraße / Körnerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht?

Witten (ots) - Noch nicht ermittelte Täter versuchten in eine Arztpraxis an der Ruhrstraße in der Wittener Innenstadt einzubrechen.

Im Zeitraum von 17. Februar (19 Uhr) bis 20. Februar (8 Uhr) gelangten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus und versuchten, in der ersten Etage die Eingangstür gewaltsam aufzuhebeln. Da dies scheiterte, flüchteten die Kriminellen ohne Beute von der Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung.

Die Ermittler des Wittener Kriminalkommissariats 33 fragen: "Wer hat im Tatzeitraum in der Umgebung Ruhrstraße/Körnerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise werden unter den Rufnummern 0234/909-8310 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen genommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell