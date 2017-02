POL-BO: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter klauen antike Damenarmbanduhr!

Witten (ots) - Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus ist es am gestrigen 20. Februar an der Universitätsstraße, nahe der Einmündung "Am Steinberg", im Wittener Stadtteil Heven gekommen.

Zwischen 12.50 und 15.50 Uhr schlugen Kriminelle ein Fenster des Hauses ein. Durch das entstandene Loch verschafften sich die Einbrecher Zutritt und durchsuchten die Zimmer. Nach bisherigen Angaben erbeuteten die Täter eine antike Damenarmbanduhr und flüchteten über den Einstiegsweg in unbekannte Richtung.

Das Bochumer Einbruchskommissariat (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell