POL-BO: Einbrecher hebeln Wohnungstür mit geklauter Feile auf

Herne (ots) - Zwei Wohnungen im selben Haus durchwühlten bislang unbekannte Einbruchstäter am Montag, 20. Februar, in Herne-Röhlinghausen. Skurril: Ausgerechnet mit einer Feile, die sie in der ersten Wohnung mitgehen ließen, verschafften sie sich Zugang zur zweiten.

Zwischen 7 und 15.45 Uhr hebelten sie an der Röhlinghauser Straße zunächst die Haustür eines Mehrfamilienhauses auf und gelangten dann über ein Treppenhaus ins Dachgeschoss. Dort brachen sie eine Wohnungstür auf und durchsuchten alle Räume. Neben Bargeld und Schmuck entwendeten sie dort eine Feile und einen Schraubendreher, mit dessen Hilfe sie auch die gegenüberliegende Wohnungstür aufbrachen. Dort entwendeten sie ebenfalls Bargeld.

Das Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 - 4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Zeugenhinweise.

