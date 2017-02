POL-BO: Junges Einbrecher-Quartett in Bochum gestört - Wer hat etwas gesehen?

Bochum (ots) - Die Polizei Bochum sucht nach Zeugen eines versuchten Einbruchs in Bochum-Stiepel am Montagmittag, 20. Februar. Ein Nachbar hatte um 11.30 Uhr vier verdächtige Jugendliche in der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses an der Kemnader Straße beobachtet. Zwei Mädchen schienen in der Hofeinfahrt Schmiere zu stehen, während zwei junge Männer sowohl an der Haustür als auch an einem Fenster hantierten. Das jugendlich aussehende Quartett floh in Richtung Hahnenfußweg, als der Nachbar auf sich aufmerksam machte.

Wer kann Angaben zu den jungen Einbrechern machen? Alle vier sind zwischen 16 und 18 Jahre alt, waren modern gekleidet und hatten Kapuzen über ihre Köpfe gezogen. Die beiden Männer trugen zudem dunkle Mäntel mit Fellkragen.

Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell