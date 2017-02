POL-BO: Wanne: Nachbarn vertreiben Einbrecher

Herne (ots) - Indem sie ein Fenster aufhebelten, gelangten bislang unbekannte Einbruchstäter in eine Wohnung an der Heinrich-Imig-Straße in Wanne. Aufmerksame Nachbarn verhinderten Schlimmeres.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend, 18. Februar, gegen 20 Uhr. Nachdem Nachbarn die Einbrecher bemerkt hatten, machten sie lautstark auf sich aufmerksam. Die Kriminellen flüchteten daraufhin in Richtung Hammerschmidtstraße/Emscherstraße. Ob sie Beute machten, ist bislang nicht geklärt.

So werden die Einbrecher beschrieben:

1. Täter: männlich; ca. 180 cm groß; Blue Jeans; dunkles Oberteil; beige Schuhe; südländisches Aussehen 2. Täter: ebenfalls männlich; ca. 175 cm groß; komplett dunkel gekleidet; trug einen nicht näher erkannten Gegenstand unter dem Arm

Zu einem weiteren Einbruch kam es an der Ludwigstraße, ebenfalls in Wanne. Zwischen Samstag, 12.50 Uhr, und Sonntag, 0.35 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter dort über eine Tür in die Wohnung. Was gestohlen wurde, ist noch unklar.

Auch an der Günnigfelder Straße in Herne-Röhlinghausen kam es zu einem Einbruch. Unbekannte hebelten hier zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, ein Fenster auf und durchsuchten alle Räume. Sie entwendeten einen Fernseher, eine Soundbar, einen Subwoofer, eine Spielkonsole und ein Notebook.

Das Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 - 4135 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell