POL-BO: Einbrecher stehlen Schmuck

Bochum-Wattenscheid (ots) - Sie hebelten eine Balkontür auf und suchten nach Beute: Bislang unbekannte Einbruchstäter drangen am Samstag, 18. Februar, in eine Wohnung an der Heidestraße in Wattenscheid ein. Die Tat ereignete sich zwischen 9.20 und 21.20 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten sie Schmuck.

Das Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 - 4135 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell