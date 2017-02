POL-BO: Einbrecher in Grundschule Herne-Süd und beim Stadtmarketing Herne - Zeugen gesucht!

Herne (ots) - Noch nicht ermittelte Kriminelle brachen in der Nacht vom 16. zum 17. Februar in die katholische Grundschule in Herne-Süd ein.

In der Zeit zwischen 20.30 und 06.55 Uhr hebelten sie, an der Bergstraße 13, zwei Türen auf: eine Zugangstür und die Eingangstür in das Schulsekretariat. Dort öffneten sie Schubladen und Schränke und stahlen einen Tresor mitsamt Bargeld.

Auch die Räume des Herner Stadtmarketing an der Kirchoffstraße 5 wurden von Einbrechern aufgesucht.

Diese drangen - zwischen dem 17. Februar (18 Uhr) und dem 19. Februar (14.40 Uhr) - durch die dortige Eingangstür zu den Büroräumen vor.

In der oberen Ebene entfernten sie gewaltsam einen kleinen, fixierten Möbeltresor mit Bargeld und einige Schlüssel. In einem der Büros hebelten die Unbekannten einen Tresor mitsamt Bargeld auf und entwendeten außerdem eine hochwertige Herrenarmbanduhr.

Wer hat verdächtige Personen beobachtet?

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummer 02323/950-8510 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell