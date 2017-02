POL-BO: Raubüberfall auf Lottogeschäft - Maskierter Täter mit Pistole flüchtig!

Witten (ots) - Am 17. Februar ist es in Witten-Herbede zu einem Raubüberfall auf eine Lottoannahmestelle/Reisebüro gekommen.

Ein maskierter Mann betrat gegen 16.20 Uhr den an der Meesmannstraße 57 gelegenen Laden und forderte unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld. Bei Alarmauslösung flüchtete der Unbekannte ohne Beute aus dem Geschäft. Ein Zeuge konnte den Räuber über die Meesmannstraße bis in die Kirchstraße zu Fuß verfolgen. Von dort entfernte er sich dann weiter in unbekannte Richtung.

Der Täter sprach akzentfrei Deutsch und wird wie folgt beschrieben: zwischen 17 und 19 Jahre alt, circa 175 bis 180 cm groß, blonde, mittellange Haare, trug eine dunkle Hose, eine schwarze Sturmhaube, schwarze Handschuhe sowie einen grauen Pullover, dessen Kapuze er sich über den Kopf gezogen hatte.

Das Bochumer Raubkommissariat (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell