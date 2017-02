POL-BO: Einbrecher in Hevener Kindergarten - Zeugen gesucht!

Witten (ots) - Einbrecher gelangten in Nacht des 19. Februar in Witten-Heven auf das Gelände des Kindergartens an der Universitätsstraße 10.

Die noch nicht ermittelten Kriminellen hebelten gegen 02.50 Uhr ein rückwärtiges Fenster auf und lösten dabei einen Einbruchsalarm aus.

Auf diesen wurde eine Streifenwagen-Besatzung aufmerksam und war nur kurze Zeit später "am Objekt".

Die Täter waren aber schon weg. Den Ermittlungen zufolge hatten sie nichts durchwühlt oder aufgebrochen, so dass die Einbrecher ohne Beute in unbekannte Richtung flohen.

Wer hat in der Nacht verdächtige Personen beobachtet?

Das Wittener Kriminalkommissariat 33 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-8305 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Hinweise von Zeugen.

