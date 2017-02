POL-BO: Herne / Pkw übersehen und zu Boden gestürzt - Radfahrer (72) verstirbt im Krankenhaus

Herne (ots) - Wie bereits berichtet, kam es am 13. Februar in Wanne-Süd zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer (72) verletzt worden ist.

Gegen 08.20 Uhr an diesem Montag war der Herner auf der Brennerstraße in Richtung Westen unterwegs. Nach bisherigem Sachstand missachtete der Senior an der Einmündung Löhner Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autos, dessen Fahrer (50) in südliche Richtung fuhr.

Nach dem Zusammenstoß kam der 72-Jährige zu Fall und zog sich diverse Prellungen zu - auch am Kopf.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Rentner zur Behandlung in ein Bochumer Krankenhaus.

An den Folgen der Verletzungen ist der Senior dort leider am 17. Februar verstorben.

