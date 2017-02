POL-BO: Neunjährige auf Überweg angefahren und abgehauen - Zeugen gesucht!

Herne (ots) - Am 19. Februar wurde in Herne ein neunjähriges Mädchen innerhalb einer Fußgängerfurt angefahren - der Autofahrer flüchtete gegen 14.30 Uhr von der Unfallstelle am Herner Schlosspark.

Das Kind war in Begleitung seines Cousins und überquerte vom Strünkede-Park aus (Karl-Brand-Weg) die Bahnhofstraße in Richtung Auguststraße. Die Kinder benutzten dazu die örtliche Fußgängerfurt bei grünlichtzeigender Ampel. Als die Neunjährige den Fahrstreifen in Richtung Recklinghausen betrat, wurde sie von einem vorbeifahrenden Auto touchiert und stürzte auf die Fahrbahn.

Der Pkw entfernte sich in unbekannte Richtung, ohne sich um das Kind zu kümmern.

Mutter und Kind suchten nach dem Unfall eine Notfallambulanz auf. Wer hat den Vorfall beobachtet?

Die Sachbearbeiter aus dem Bochumer Verkehrskommissariat haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234/909-5206 um Hinweise von Zeugen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell