POL-BO: Zeugen verfolgen mutmaßlichen Einbrecher - Zwei Männer flüchtig

Wattenscheid (ots) - Unbekannte Personen wurden am Donnerstagabend, 16. Februar, bei einem möglichen Einbruchsversuch an der Wohnanlage Höntroper Straße in Wattenscheid gestört. Gegen 20 Uhr hatten Zeugen verdächtige Männer im Innenhof zweier Häuser gesehen und die Polizei gerufen. Diese zwei flüchteten in Richtung S-Bahnhof Höntrop. Einer der Zeugen verfolgte die Männer bis zu einem Waldweg hinter der Gleisanlage. Von dort liefen die beiden über die Treppe in Richtung Spelbergs Feld.

Die Täter werden folgendermaßen beschrieben:

Einer der Männer ist ca. 1,80 Meter groß, schlank, hat ein schmales Gesicht und ist zwischen 16 und 18 Jahren alt. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Hose und eine blaue Jacke mit Kapuze. Der zweite Mann ist 1,70 Meter groß, kräftig, und ebenfalls zwischen 16 und 18 Jahren alt. Er hielt eine Cola-Flasche in der Hand und trug eine dunkle Hose und eine schwarze Jacke mit Kapuze.

Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte unter 0234 909 4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

