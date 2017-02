POL-BO: Tragischer Arbeitsunfall bei Bauarbeiten

Bochum (ots) - Zu einem tragischen Arbeitsunfall kam es am 15. Februar, um 11.21 Uhr, auf dem Gelände der Hochschule Bochum an der Lennershofstraße 140. Dort soll eine Stahlkonstruktion mit circa 20-30 Tonnen Gewicht befüllt und weitergebaut werden. Zum Unglückszeitpunkt befanden sich dort vier Bauarbeiter in circa sechs Meter Höhe. Während der Verfüllung gab eine sich im unteren Bereich befindliche Verschalung nach, sodass die gesamte Konstruktion in sich zusammen brach. Zwei Bauarbeiter wurden durch den Fall schwer verletzt, zwei weitere Arbeiter glücklicherweise nur leicht. Alle wurden nahegelegenen Krankenhäusern zugeführt. Das Amt für Arbeitsschutz und die Bochumer Kripo haben die Ermittlungen aufgenommen. Um auszuschließen, dass sich neben den Verletzten nicht noch weitere Personen unter den Trümmern befinden, wurde sicherheitshalber auch ein Suchhund eingesetzt. Zum Glück wurde hierbei niemand mehr gefunden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell